Поліція Одещини розшукує двох неповнолітніх дітей (фото)

Березівським районним відділом поліції в Одеській області розшукується 15-річний Владлен Ульянов, який, перебуваючи в гостях у бабусі, сів на електричку з Одеси до селища Буялик, але до місця призначення так і не прибув.

Прикмети: зріст 163 см, худорлявої статури, коротке, темне волосся, карі очі.

Був одягнений у чорний спортивний костюм та взутий у білі кросівки .

Шановні громадяни! Якщо ви володієте будь-якою інформацією про місце знаходження хлопчика, просимо повідомити до територіального підрозділу поліції за номерами телефонів 804 854 201 34, 779 42 63, (097) 695 84 82, (066) 326 98 03 або на спецлінію 102.

Відділенням поліції №2 Білгород-Дністровського районного відділу поліції ГУНП в Одеській області встановлюється місцезнаходження 14-річної жительки села Новоселиця Лиманської ОТГ, Дар’ї Царенко, яка учора, 1 жовтня, ввечері пішла з дому та досі не повернулася.

Прикмети: зріст 150 см, худорлявої статури, темне волосся середньої довжини, карі очі.

Була одягнена у сірий спортивний костюм, взута у білі кросівки.

Шановні громадяни! Якщо ви володієте будь-якою інформацією про місце знаходження дівчини, просимо вас повідомити до ВП №2 Білгород-Дністровського РВП в Одеській області за номерами телефонів (04844) 2-90-04, (048) 779-42-53 або на спецлінію 102.

ГУ Національної поліції в Одеській області