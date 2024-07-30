Поліція Одещини розшукує малолітнього хлопчика, (фото)

Відділенням поліції № 2 (Ширяєво) Березівського районного відділу поліції встановлюється місцезнаходження 4-річного жителя села Миколаївка, Березівського району, Владислава Дідура, який сьогодні, 30 липня, пішов з дому та досі не повернувся.

Прикмети: зріст 115 см, худорлявої статури, коротке світле волосся.

Був одягнутий: синій светр, сірі штани, шльопанці крокси.

Шановні громадяни! Якщо ви володієте будь-якою інформацією про місце перебування дитини, просимо повідомити до ВП №2 Березівського РВП ГУНП в Одеській області за номером телефону чергової частини 0 (48) 21-230 або на спецлінію «102».

ГУ Національної поліції в Одеській області