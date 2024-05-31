Поліція Одещини розшукує малолітнього хлопчика (фото)

У Білгород-Дністровському районі поліцейські розгорнули пошуки маленького Івана Мельника. Дитина двох років і дев’яти місяців зникла у селі Борисівка близько 19-ї години.

Попередньо відомо, що малюк гуляв у дворі і, поки мати поралася по господарству, вийшов на вулицю та пішов у бік поля, що веде до Татарбунар.

На пошуки хлопчика піднятий особовий склад поліції Татарбунар, Сарати та Білгорода-Дністровського.

Прикмети дитини: худорлявої статури, волосся коротке та світле, очі темні.

Був одягнений: у сині штани, сіру кофту з капюшоном.

Шановні громадяни, якщо вам відомо що-небудь про місцезнаходження розшукуваного, просимо повідомити до поліції за телефонами (048)7794253, 0983465392, 0964172005 або на спецлінію «102».

Також звертаємо увагу водіїв, які наразі рухаються дорогою від Борисівки до Татарбунар. Дитина може йти вздовж проїзної частини або по дорозі. Будьте уважними.

ГУ Національної поліції в Одеській області