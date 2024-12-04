Поліція Одещини розшукує малолітнього хлопця (фото)

Відділенням поліції № 1 Роздільнянського районного відділу поліції ГУНП в Одеській області встановлюється місцезнаходження 13-річного Андрія Груневича, який 3 грудня не повернувся зі школи.

Прикмети: на вигляд 14-15 років, зріст 150-155 см, середньої статури, волосся світле, очі зелені.

Був одягнений в синю куртку, чорні спортивні штани, чорний з червоними написами світшот, можливо, в червону або чорну шапку та взутий в чорні кросівки. При собі мав чорний шкільний рюкзак.

Шановні громадяни! Якщо ви володієте будь-якою інформацією про місцезнаходження хлопчика, просимо повідомити до територіального підрозділу поліції за номером телефону (048)779-44-96 або на спецлінію «102».

На фото Андрію приблизно 8-9 років.

Головне управління Національної поліції в Одеській області