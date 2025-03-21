Поліція Одещини розшукує малолітнього хлопця (фото)

Білгород-Дністровським районним відділом поліції ГУНП в Одеській області встановлюється місцезнаходження 13-річного жителя Білгорода-Дністровського Бондаренка Миколи, який вчора, 20 березня, ввечері пішов з дому і досі не повернувся.

Прикмети: зріст 120 см, худорлявої статури, русяве коротке волосся, сірі очі.

Був одягнений: бордовий батник, чорні штани, чорну куртку та взутий в чорні кросівки.

Шановні громадяни! Якщо ви володієте будь-якою інформацією про місцезнаходження хлопця, просимо повідомити до територіального відділу поліції за номерами телефонів (04849) 6-32-16, (097) 313-72-84 або на спецлінію 102.

ГУ Національної поліції в Одеській області