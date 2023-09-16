Поліція Одещини розшукує малолітнього хлопця (фото)

Відділенням поліції № 1 Одеського районного управління поліції № 2 розшукується 12-річний Гончар Максим, який сьогодні вранці пішов з дому і досі не повернувся.

Прикмети: зріст 165см, середньої статури, русяве волосся, сіро-зелені очі.

Був одягнений: в оливкову кофту з капюшоном на змійці, чорні брюки та кросівки.

Шановні громадяни! Якщо вам відоме місцезнаходження хлопця, просимо повідомити до територіального підрозділу поліції за номерами телефонів +38 097 208 72 16, (048) 779 49 38 або на спецлінію “102”.

ГУ Національної поліції в Одеській області