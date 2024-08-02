Поліція Одещини розшукує малолітню дівчинку (фото)

Ізмаїльським районним відділом поліції в Одеській області встановлюється місцезнаходження 13-річної жительки Ізмаїла, Ілони Чеботар, яка сьогодні, 2 серпня, пішла з друзями купатися на річку Дунай та наразі її місцезнаходження невідоме.

Прикмети: зріст близько 165 см, середньої статури, довге темне волосся та карі очі.

Зі слів друзів, востаннє її бачили коли вона пішла купатися.

Шановні громадяни! Якщо ви володієте будь-якою інформацією про місце знаходження дівчини, просимо повідомити до територіального підрозділу поліції за номерами телефонів (096) 458 76 32, (098) 952 16 52, (048-41)7-53-63, (04840)4-15-85 або на спецлінію «102».

ГУ Національної поліції в Хмельницькій області