Поліція Одещини розшукує неповнолітнього хлопця (фото)

Відділом поліції N° 1 Ізмаїльського районного відділу поліції встановлюється місце знаходження 16-річного жителя селища Трудове Гребьонкіна Андрія, який 17 вересня ввечері пішов з дому і досі не повернувся.

Прикмети: зріст 170 см, середньої статури, світло-русяве волосся, карі очі.

Був одягнений: у шорти, спортивну кофту.

Шановні громадяни! Якщо вам відоме місце знаходження хлопця, просимо повідомити до територіального підрозділу поліції за телефонами телефонів: (04843) 4 22 60, (04841) 7 53 63, (096) 458 76 32 або на спецлінію “102”.

ГУ Національної поліції в Одеській області