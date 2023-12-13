Поліція Одещини розшукує неповнолітнього хлопця (фото)

Відділенням поліції N° 1 Ізмаїльського районного відділу поліції встановлюється місце знаходження 17-річного жителя міста Кілія Негаре Вадима, який сьогодні вранці пішов з дому і досі не повернувся.

Прикмети: на вигляд 16-17 років, зріст 170-175 см, середньої статури, світло-русяве волосся, блакитні очі.

Був одягнений: у зелені штани, сіру куртку, жовту шапку.

Шановні громадяни! Якщо вам відоме місце знаходження хлопця, просимо повідомити до територіального підрозділу поліції за номерами телефонів: (04843) 4 22 60, (04841) 7 53 63, (096) 458 76 32 або на спецлінію “102”.

ГУ Національної поліції в Одеській області