Поліція Одещини розшукує неповнолітнього хлопця (фото)
Відділом поліції №2 Березівського РВП ГУНП в Одеській області встановлюється місцезнаходження 14-річного Івана Івасіна, проживаючого у селі Армашівка, який вчора, 30 квітня, пішов з дому і досі не повернувся.
Прикмети: зріст приблизно 150-160 см, худорлявої статури, русяве волося, карі очі.
Був одягнений: у чорну спортивну кофту з білими смугами, чорні спортивні штани і кросівки.
Шановні громадяни! Якщо ви володієте будь-якою інформацією про місце перебування хлопця, просимо повідомити до територіального підрозділу поліції за номером телефону 0949543102 або на спецлінію «102».
ГУ Національної поліції в Одеській областіTweet