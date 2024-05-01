Поліція Одещини розшукує неповнолітнього хлопця (фото)

Відділом поліції №2 Березівського РВП ГУНП в Одеській області встановлюється місцезнаходження 14-річного Івана Івасіна, проживаючого у селі Армашівка, який вчора, 30 квітня, пішов з дому і досі не повернувся.

Прикмети: зріст приблизно 150-160 см, худорлявої статури, русяве волося, карі очі.

Був одягнений: у чорну спортивну кофту з білими смугами, чорні спортивні штани і кросівки.

Шановні громадяни! Якщо ви володієте будь-якою інформацією про місце перебування хлопця, просимо повідомити до територіального підрозділу поліції за номером телефону 0949543102 або на спецлінію «102».

ГУ Національної поліції в Одеській області