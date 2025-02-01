Поліція Одещини розшукує неповнолітню дівчину (фото)

Роздільнянським районним відділом поліції встановлюється місцезнаходження 16-річної мешканки селища Лиманське Ірини Мельниченко, яка 29 січня зранку пішла з дому і досі не повернулась. Декілька днів дівчина тримала звязок з матір’ю, а відучора вимкнула телефон.

Прикмети: зріст близько 170 см, середньої статури, світле волосся, очі зелені.

Була одягнена: куртка, гольф та штани чорного кольору і взута в світлі кросівки.

Шановні громадяни! Якщо ви володієте будь-якою інформацією про місцезнаходження дівчини, просимо повідомити до територіального відділу поліції за номером телефону 0 (4853) 4-90-09 або на спецлінію «102».