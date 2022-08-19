Поліція Одещини розшукує неповнолітню дівчину (фото)

Одеським районним управлінням поліції №2 розшукується Дідур Яна, 2007 р.н., мешканка села Градениці, яка вчора пішла з дому та досі не повернулася.

Прикмети: середньої статури, темне волосся.

Була одягнена: у чорне плаття.

Шановні громадяни! Якщо ви володієте будь-якою інформацією про місце знаходження розшукуваної, просимо зателефонувати до Одеського районного управління поліції №2 за номером телефону (097) 647 19 40 або на спецлінію «102».