Поліція Одещини розшукує неповнолітню дівчину (фото)

Відділом поліції № 4 Одеського районного управління поліції № 1 встановлюється місцезнаходження Ільяшенко Марії, 2006 р.н., яка 15 квітня пішла з дому у Київському районі Одеси і досі не повернулася.

Прикмети: зріст 178 см, худорлявої статури, волосся довге.

Була одягнена: довга чорна куртка, коричневі брюки, білі кросівки.

Шановні громадяни! Якщо ви володієте будь-якою інформацією про місцезнаходження розшукуваної, просимо повідомити до поліції за номером телефону (048) 779 42 55 або на спецлінію «102».

ГУ Національної поліції в Одеській області