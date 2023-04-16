Поліція Одещини розшукує неповнолітню дівчину (фото)
Відділом поліції № 4 Одеського районного управління поліції № 1 встановлюється місцезнаходження Ільяшенко Марії, 2006 р.н., яка 15 квітня пішла з дому у Київському районі Одеси і досі не повернулася.
Прикмети: зріст 178 см, худорлявої статури, волосся довге.
Була одягнена: довга чорна куртка, коричневі брюки, білі кросівки.
Шановні громадяни! Якщо ви володієте будь-якою інформацією про місцезнаходження розшукуваної, просимо повідомити до поліції за номером телефону (048) 779 42 55 або на спецлінію «102».
ГУ Національної поліції в Одеській областіTweet