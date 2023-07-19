Поліція Одещини розшукує неповнолітню дівчину (фото)

Подільським районним управлінням поліції в Одеській області встановлюється місце знаходження 14-річної жительки Подільська Трач Валерії, яка вчора, 18 липня, пішла гуляти і досі додому не повернулася.

Прикмети: на вигляд 15-19 років, зріст 175 см, середньої статури, довге чорне волосся, очі сірі.

Була одягнена: у блакитні джинсові шорти, світлу футболку, балетки.

Шановні громадяни! Якщо ви володієте будь-якою інформацією про місце знаходження дівчинки, просимо повідомити до Подільського РУП за номерами телефонів (04862) 42020, (050) 5542020 або на спецлінію «102».

ГУ Національної поліції в Одеській області