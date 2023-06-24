Поліція Одещини розшукує неповнолітню дівчини (фото)

Відділом поліції № 4 Одеського районного управління поліції №1 встановлюється місце знаходження 13-річної Подимової Катерини, яка 22 червня пішла з дому та досі не повернулась.

Прикмети: зріст 140-150 см, середньої статури, карі очі, має червоний колір волосся.

Була одягнена: в чорну футболку, темні штани, білі кросівки.

Шановні громадяни! Якщо ви володієте будь-якою інформацією про місцезнаходження дівчинки, просимо повідомити до територіального відділу поліції за номером телефону (048) 779 42 55 або на спецлінію «102».

ГУ Національної поліції в Одеській області