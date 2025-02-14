Поліція Одещини розшукує зниклого неповнолітнього хлопця (фото)

Відділенням поліції №2 Білгород-Дністровського районного відділу поліції ГУНП в Одеській області встановлюється місцезнаходження 15-річного жителя села Білолісся Татарбунарської ОТГ Романа Босенка, який поїхав до Києва і вчора, 13 лютого, перестав виходити на зв’язок із рідними.

Прикмети: зріст 180 см, середньої статури, темне коротке волосся, карі очі.

Був одягнений: у чорну куртку.

Шановні громадяни! Якщо ви володієте будь-якою інформацією про місцезнаходження хлопця, просимо вас повідомити до територіального відділення поліції за номерами телефонів +380964172005, +380973819487 або на спецлінію «102».

Відділ комунікації поліції Одеської області