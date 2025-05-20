Поліція Одещини розшукує зниклого неповнолітнього хлопця (фото)
Білгород-Дністровським районним відділом поліції ГУНП в Одеській області розшукується 16-річний Макарчук Руслан, який 18 травня, ввечері, пішов з дому та наразі його місцезнаходження невідоме.
Прикмети: зріст 160 см, середньої статури, коротке та русяве волосся, сірі очі.
Був одягнений: в чорну куртку, чорні штани, білу кепку, взутий у червоні кросівки.
Шановні громадяни! Якщо ви володієте будь-якою інформацією про місцезнаходження хлопця, просимо повідомити до територіального підрозділу поліції за номерами телефонів (04849) 6-32-16, (097) 313-72-84 або на спецлінію 102.
ГУ Національної поліції в Одеській областіTweet