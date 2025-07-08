Поліція Одещини розшукує зниклого неповнолітнього хлопця (фото)

Роздільнянським районним відділом поліції встановлюється місцезнаходження 16-річного Миколи Петрова, жителя села Степанівка, який 12 червня поїхав до міста Одеса та з 25 червня не виходить на зв’язок із рідними.

Прикмети: зріст 175 см, худорлявої статури, коротке та темне волосся, карі очі.

Особливі прикмети: має родимку на лівій щоці.

Шановні громадяни! Якщо ви володієте будь-якою інформацією про місцеперебування хлопця, просимо повідомити до територіального відділу поліції за номером телефону (04853) 4-90-09 або на спецлінію 102.

ГУ Національної поліції в Одеській області