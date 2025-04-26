Поліція Одещини розшукує зниклу неповнолітню дівчину (фото)

Ізмаїльським районним відділом поліції ГУНП в Одеській області розшукується 15-річна Гросу Яна, яка сьогодні, 26 квітня, виїхала з міста Арциз до міста Ізмаїл і зникла.

Прикмети: зріст 150 см, щільної статури, темне волосся до плечей, карі очі.

Була одягнена в чорну блузку, чорні лосини та взута в білі кросівки.

Шановні громадяни! Якщо ви володієте будь-якою інформацією про місцезнаходження дівчини, просимо повідомити до територіального підрозділу поліції за номером телефону (096) 458-76-32 або на спецлінію 102.

ГУ Національної поліції в Одеській області