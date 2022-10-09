Поліція Одещини роззшукує неповнолітню дівчину (фото)

Ізмаїльським районним відділом поліції в Одеській області розшукується Єній Анастасія, 2005 р.н., яка 9 жовтня пішла з дому та досі не повернулась.

Прикмети: зріст 172 см, середньої статури, темне коротке волосся, очі блакитні.

Була одягнена: у світлі куртку й брюки, чорні кеди.

Шановні громадяни! Якщо ви володієте будь-якою інформацією про місце знаходження дівчини, просимо зателефонувати до Ізмаїльського районного відділу поліції в Одеській області за номерами телефонів: (096) 458 76 32, (048-41)7-53-63 або на спецлінію 102.

Поліція Одеської Області