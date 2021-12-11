Поліція Одеської області розшукує двох неповнолітніх дівчат (фото)

Відділенням поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 розшукується 13-річна Козяйкіна Ксенія, яка сьогодні вночі пішла з дому і досі не повернулась.

Прикмети: зріс 165 см, худорлявої статури, русяве волосся.

Була одягнена: у сірі кофту та штани, червоно-сині чоботи.

Шановні громадяни! Якщо ви володієте будь-якою інформацією про місце знаходження дівчини, просимо зателефонувати до поліції за номером телефону (048) 779-42-52 або на спецлінію «102».

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Відділом поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 1 розшукується Герт Христина, 2008 р.н., яка дев’ятого грудня пішла до школи та досі не повернулася.

Прикмети: на вигляд 12-15 років, зріст близько 165-170 см, пофірбоване у червоний середньої довжини волосся, зелені очі, худорлявої статури.

Була одягнена: у сіру дуту куртку, чорну спідницю, коричневі колготи та чорні кросівки з блискітками.

Шановні громадяни! Якщо ви володієте будь-якою інформацією про місце знаходження дівчини, просимо зателефонувати до територіального відділу поліції за номерами: +380 (97) 467 96 36, +380 (48) 779 42 88 або повідомити на спецлінію «102».