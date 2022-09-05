Поліція Одеської області розшукує неповнолітнього хлопця (фото)

Подільським районним управлінням поліції в Одеській області встановлюється місце знаходження жителя Подільська Колісніченка Богдана, 2005 р.н., який три доби тому пішов з дому і зник.

Прикмети: зріст приблизно 185 см, середньої статури, коротке темно-русяве волосся, сіро-блакитні очі.

Був одягнений: у чорні штани, темну футболку, червоно-білі кросівки.

Шановні громадяни! Якщо ви володієте будь-якою інформацією про місце знаходження розшукуваного хлопця, просимо зателефонувати до територіального підрозділу поліції за номерами (04862) 4-20-20, (050) 554-20-20 або на спецлінію «102».

Поліція Одеської області