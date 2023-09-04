Поліція Павлоградського району розшукує 14-річного хлопця (фото)
2 вересня близько 11:30 Ілля Акінін пішов з дому у с. Богданівка Павлоградського району та досі не повернувся.
Прикмети: виглядає на 16 років, зріст 165 см, худий, волосся русяве, є татуювання на лівій руці вище зап’ястя «Хелоу Кітті» та губи.
Вдягнений: чорні кросівки, джинсові шорти рвані, чорна футболка, сумка маленька темно-синього кольору.
При отриманні будь-якої інформації щодо місця перебування малолітнього Акініна І.В., просимо Вас повідомити до відділення поліції № 1 Павлоградського РВП або за телефоном чергової служби : (066) 280 13 10, (050) 456 40 45.
Відділ комунікації поліції Дніпропетровської області
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