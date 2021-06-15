Поліція Полтави встановлює обставини смерті чоловіка, останки якого виявили у ливневому каналі

До поліції Полтави 15 червня, близько 14:30, надійшла інформація, що під час чищення ливневої каналізації по провулку Рибальському, в Подільському районі міста, виявили останки людського тіла.



За попередньою інформацією, останки тіла можуть належати місцевому чоловікові, 1949 року народження, який із жовтня 2020 року розшукується, як безвісно зниклий. На даний час тривають слідчі дії. Вирішується питання щодо призначення відповідних експертиз, які мають остаточно підтвердити особу померлого.

На місці події працює слідчо-оперативна група поліції. Обставини та причини смерті чоловіка встановлюються.

Відділ комунікації поліції Полтавщини