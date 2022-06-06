Поліція Полтавщини розшукує безвісно зниклу 15-річну дівчину (фото)

Відділом № 2 Полтавського райуправління поліції встановлюється місце знаходження 15-річної Анни Олійник, мешканки одного із сіл Полтавського району. Дівчина 5-го червня залишила місце проживання та додому не повернулась.

Прикмети дівчини: зріст -170 см, худорлявої статури, волосся довге чорне. Була одягнена у футболку сірого кольору, шорти яскраво зеленого кольору, взуття синього кольору.

Якщо у вас є інформація, що допоможе пришвидшити розшук зниклої Анни Олійник, просимо повідомити до поліції за номерами: 099-339-45-71, 050-780-92-53 або 102.

Відділ комунікації поліції Полтавської області

(За інформацією Полтавського райуправління поліції)