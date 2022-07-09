Поліція Полтавщини розшукує неповнолітню дівчину (фото)

Поліцейські Кременчуцького районного управління поліції Полтавщини розшукують безвісти зниклу Романенко Мирославу Сергіївну, 2008 року народження, жительку Кременчука. Відомо, що дівчина 8 липня пішла з дому та не повернулась.

Прикмети неповнолітньої: зріст 155 см, волосся коротке каштанове, очі темні, середньої статури. На момент зникнення була одягнена у темну футболку та темну спідницю.

Якщо вам відома інформація про цю дівчинку, просимо повідомити до Кременчуцького районного управління поліції в Полтавській області за телефонами: (098) 739-26-30 (чергова частина), (099) 793-35-04 (карний розшук), або 102.

Відділ комунікації поліції Полтавщини

(За інформацією Кременчуцького районного управління поліції)