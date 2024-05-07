Поліція Полтавщини розшукує 8-річного хлопчика, який зник разом з матір’ю

Полтавське районне управління поліції встановлює місцеперебування Богдана Майхера, який виїхав за кордон разом з матір’ю, Сніжаною Майхер. За даними правоохоронців, після виїзду за межі України жінка не виходить на зв’язок.

Особливості зовнішності хлопчика: зріст близько 136 см, худорлявої статури, світле волосся, сіро-блакитні очі.

Якщо у вас є будь-яка інформація, яка може допомогти у пошуку зниклих, просимо повідомити за номерами: 0506062919, 0993394571, 0959314634 або 102. Також ви можете надіслати повідомлення (фотографії, відео) у чат-бот на Telegram @Police102Poltava.

Відділ комунікації поліції Полтавської області

(За інформацією Полтавського райуправління поліції)