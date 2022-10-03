Поліція Полтавщини розшукує безвісно зниклу жінку та її малолітнього сина (фото)

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Кременчуцьким районним управлінням поліції Полтавщини розшукується безвісно зникла Яцина Ольга Іванівна, 1996 року народження. Відомо, що 9 вересня жінка разом з сином, 2017 року народження, залишили місце мешкання у селі Кам’яні Потоки. Зв’язок із зниклою відсутній.

Прикмети жінки: волосся каштанове, темні очі, худорлявої статури.

поліція полтавщини розшукує безвісно зниклу ольгу яцину

Якщо вам відома інформація про жінку та дитину, що допоможе пришвидшити їх розшук, просимо повідомити до Кременчуцького районного управління поліції за телефонами: 0997933504 або 102.

Відділ комунікації поліції Полтавщини
(За інформацією Кременчуцького
районного управління поліції)

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