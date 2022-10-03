Поліція Полтавщини розшукує безвісно зниклу жінку та її малолітнього сина (фото)

Кременчуцьким районним управлінням поліції Полтавщини розшукується безвісно зникла Яцина Ольга Іванівна, 1996 року народження. Відомо, що 9 вересня жінка разом з сином, 2017 року народження, залишили місце мешкання у селі Кам’яні Потоки. Зв’язок із зниклою відсутній.

Прикмети жінки: волосся каштанове, темні очі, худорлявої статури.

Якщо вам відома інформація про жінку та дитину, що допоможе пришвидшити їх розшук, просимо повідомити до Кременчуцького районного управління поліції за телефонами: 0997933504 або 102.

Відділ комунікації поліції Полтавщини

(За інформацією Кременчуцького

районного управління поліції)