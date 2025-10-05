Поліція Полтавщини розшукує безвісти зниклу сім’ю Гутевичів (фото)
Полтавським райуправлінням поліції розшукуються безвісти зниклі Руслан Гутевич 1987 року народження, Олена Гутевич 1987 року народження та малолітній Руслан Звонков 2020 року народження. Поліція розпочала пошукові заходи.
Відомо, що 2 жовтня 2025 вищевказані особи на автомобілі ВАЗ 2110 червоного кольору (державний номерний знак ВІ6804АР) близько 03:00 виїхали зі свого місця проживання в напрямку села Ліщинівка, Кобеляцького району. Останній раз автомобіль був помічений близько 3:30 в селі Мачухи Полтавського району. Наразі їх місцезнаходження невідоме.
Прикмети зниклих:
Гутевич Руслан: зріст – 165 см, худорлявої статури, очі зелені, чорне волосся, має татуювання на правому плечі;
Гутевич Олена: зріст – 165 см, повної статури, очі зелені, коротка зачіска, має татуювання на правому плечі та попереку;
Звонков Руслан: волосся русяве, очі зелені, шрам на лівому коліні.
Якщо Вам відома інформація, яка допоможе пришвидшити розшук безвісти зниклих громадян, просимо повідомити працівників Полтавського райуправління поліції за телефоном: (0532) 51 77 55 або 102.
Відділ комунікації поліції Полтавщини