Поліція Полтавщини розшукує безвісти зниклу жінку (фото)

Працівники Кременчуцького районного управління поліції розшукують безвісти зниклу Марину Куцовол 1988 року народження.

За повідомленням рідних, жінка другого квітня пішла з дому у Кременчуці та не повернулася. На даний час її місцезнаходження невідоме.

Прикмети зниклої: зріст близько 162 см, худорлявої статури, волосся довге фарбоване, має родимку на щоці.

На момент зникнення була одягнена у куртку червоного кольору, джинси, сірі кросівки.

Якщо Вам відома інформація, яка допоможе пришвидшити розшук безвісти зниклої, просимо повідомити до Кременчуцького районного управління поліції за телефонами 0687239385, 102 або будь-яким іншим зручним способом.

Відділ комунікації поліції Полтавської області

(За інформацією Кременчуцького райуправління поліції)