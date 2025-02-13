Поліція Полтавщини розшукує зниклого малолітнього хлопця (фото)

Працівниками Кременчуцького райуправління поліції розшукується безвісно зниклий Старіков Давид Олександрович, 2014 року народження, мешканець Кременчука.

Відомо, що 13-го лютого близько 08:00 Давид пішов з дому та на даний час його місцезнаходження невідомо. Останній раз хлопця бачили в районі центрального АТБ по вулиці Небесної Сотні у Кременчуці.

Прикмети дитини: на вигляд 10-12 років, зріст приблизно 155 – 158 см, худорлявої статури, волосся русяве.

На момент зникнення одягнений в жовту куртку з капюшоном, шапку зеленого кольору, штани чорні, синє зимове взуття, при собі мав рюкзак білого кольору з чорними краплями.

Якщо у вас є інформація, яка допоможе пришвидшити розшук зниклого, просимо повідомити за телефоном: 068-723-93-85 або 102.

Відділ комунікації поліції Полтавщини

(За інформацією Кременчуцького райуправління поліції)