Поліція Полтавщини встановлює обставини ДТП, в якій загинув водій легковика (фото)

Дорожньо-транспортна пригода сталася 1 квітня близько 17:20 в районі села Заїченці Семенівськоі громади Кременчуцького району. Причини та обставини ДТП з’ясовують слідчі Головуправління поліції Полтавщини.

За попередньою інформацією слідства, автомобіль Daewoo, за кермом якого перебував чоловік 1978 року народження, виїхав за межі проїзної частини дороги та зіткнувся з деревом. Унаслідок ДТП водій легковика отримав тілесні ушкодження, від яких загинув на місці події.

За даним фактом слідчим підрозділом обласного управління поліції Полтавщини, під процесуальним керівництвом прокуратури, вирішується питання про відкриття кримінального провадження за частиною 2 статті 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило смерть потерпілого) Кримінального кодексу України.

Причини та обставини ДТП встановлює слідство.

Відділ комунікації поліції Полтавської області

(за матеріалами Кременчуцького райуправління поліції)