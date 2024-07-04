Поліція Полтавщини встановлює обставини смертельного травмування жінки потягом

До Лубенського райвідділу поліції 3 липня близько 17:20 надійшло повідомлення від медиків про смертельне травмування жінки потягом у Лубнах.

За попередньою інформацією слідства, жінка перетинала залізничні колії та потрапила під швидкісний потяг. Унаслідок наїзду вона отримала тілесні ушкодження, від яких померла на місці. Поліцейські встановили особу загиблої. Нею виявилась мешканка міста Лубен 1957 року народження. Для встановлення причини смерті тіло жінки направлено на судово-медичну експертизу.

Слідчі поліції Лубенщини, під процесуальним керівництвом Лубенської окружної прокуратури, відкрили кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 276 (Порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного транспорту, що спричинили загибель людей) Кримінального кодексу України.

Обставини та причини події з’ясовують слідчі.

Відділ комунікації поліції Полтавщини

(За інформацією Лубенського РВ поліції

та СУ ГУНП)