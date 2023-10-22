поліція полтавщини встановлює обставини смерті жінки, яка стрибнула з мосту у кременчуці

До поліції Полтавщини 22 жовтня, близько 12:00, надійшла інформація від місцевих мешканців, що у Кременчуці, з парапету мосту стрибнула жінка. В рамках відкритого кримінального провадження поліція встановлює причини та обставини події.

Отримавши інформацію, на місце події прибула слідчо-оперативна група поліції, медики та спеціалісти комунального підприємства «Кременчук Аква сервіс».

Потерпілу дістали з води, але, на жаль, врятувати жінку не вдалося. Медики констатували її смерть. Наразі поліцейські встановлюють особу померлої та з’ясовують обставини й причини події.

За даним фактом слідчим підрозділом поліції, під процесуальним керівництвом Кременчуцької окружної прокуратури, відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Тривають слідчі дії.

Відділ комунікації поліції Полтавської області

(за матеріалами Кременчуцького райуправління поліції)