поліція полтавщини встановлює обставини загибелі дитини на воді

Про нещасний випадок 16 червня, близько 19-ї години, до поліції повідомив місцевий мешканець. Тіло 9-річної дівчинки без ознак життя виявили у річці Ворскла, поблизу селища Білики, Полтавського району. За даним фактом розпочате досудове розслідування.

Отримавши інформацію про подію, на місце негайно прибули поліція, медики та рятувальники.

За попередньою інформацією слідства, встановлено, що четверо дітей купались у річці Ворскла, поблизу селища Білики, Полтавського району. Діти перебували неподалік місцевого пляжу, де течія раптово почала відносити їх на глибину. Троє хлопців віком від 10 до 11 років змогли вибратись із води. На жаль, 9-річна дівчинка не змогла врятуватись. Через кілька годин пошукових заходів рятувальники виявили тіло дитини неподалік від берега. Наразі причини смерті дівчинки з’ясовує судово-медична експертиза.

За даним фактом слідчим підрозділом поліції, під процесуальним керівництвом Кобеляцького відділу Решетилівської окружної прокуратури, розпочато кримінальне провадження за пунктом 2 частиною 2 статті 115 (Умисне вбивство малолітньої дитини) Кримінального кодексу України. Обставини та причини трагедії з’ясовує слідство.

Шановні мешканці Полтавщини!

Закликаємо посилити контроль за дозвіллям малолітніх дітей! Не дозволяйте їм самостійно перебувати поблизу водойм. Також постійно наголошуйте їм на безпечній поведінці у побуті, біля проїзної частини та на воді. Нагадуємо, що за злісне невиконання батьками, опікунами чи піклувальниками встановлених законом обов’язків по догляду за дитиною або за особою, щодо якої встановлена опіка чи піклування, що спричинило тяжкі наслідки, згідно статті 166 Кримінального кодексу України передбачена кримінальна відповідальність у вигляді обмеження волі на строк від двох до п’яти років або позбавлення волі на той самий строк.

Тож бережіть себе та своїх дітей.

Відділ комунікації поліції Полтавщини

(За інформацією Полтавського РУ поліції)