Поліція попереджає: шахраї виманюють дані учасників національного мультипредметного тесту

У соцмережах та месенджерах шахраї поширюють фейкову новину про бота, який обіцяє надати «достовірну» інформацію про дату та місце проведення національного мультипредметного тесту (НМТ).

Як тільки ви перейдете за посиланням, бот почне збирати приватну інформацію: прізвище, ім’я, місце проживання та інші особисті дані, які шахраї згодом використають для реалізації своїх нових схем. Водночас у соцмережах поширюють відео, які нібито підтверджують ефективність такого «сервісу».

Поліція нагадує, що будь-яку важливу інформацію слід отримувати лише з офіційних джерел, в даному випадку — з сайту Українського центру оцінювання якості освіти.

Застерігаємо учасників НМТ, батьків і вчителів від взаємодії із будь-якими шахрайськими ботами. Крім того, Український центр оцінювання якості освіти нагадує, що всю інформацію можна дізнатися лише в персональному кабінеті учасника НМТ.

Сектор комунікації поліції Хмельницької області