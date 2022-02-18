Поліція Прикарпаття розшукує зниклу неповнолітню дівчину (фото)

Відділ ювенальної превенції в Івано-Франківській області розшукує 16-річну дівчину, яка 16 лютого 2022 року близько 08:00 годин вийшла з дому та поїхала на навчання в Івано-Франківськ. Наразі місцезнаходження її невідоме.

Зникла – Бендус Анастасія Сергіївна, 2005 року народження, жителька села Узин, Івано-Франківської територіальної громади.

Прикмети розшукуваної: зріст близько 160-165 см, худорлявої тілобудови, волосся русяве. Неповнолітня була одягнена в темно-синю куртку, чорні джинси, бежеву шапку та чорні короткі чоботи, при собі мала чорний рюкзак.

Якщо ви володієте будь-якою інформацією, яка може сприяти встановленню місця знаходження зниклої Анастасії Бендус, просимо негайно телефонувати на лінію «102» або інформувати відділ ювенальної превенції УПД ГУНП в Івано-Франківській області за телефонами: (0342) 79-03-23, 096 327 70 24.

Cектор комунікації поліції Івано-Франківщини