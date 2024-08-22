Поліція продовжує розшук малолітньої Катерини Незнаєнко (фото)

Відділенням поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 2 встановлюється місцезнаходження 13-річної Катерини Незнаєнко, проживаючої в селі Авдіївка, яка 5 липня перебуваючи неподалік села Корсунці пішла до магазину та не повернулась. Останній раз виходила на звʼязок з матір’ю 3 серпня, та повідомила, що перебуває в місті Одеса.

Прикмети: середньої статури, голубі очі, зріст 170 см, довге світло-русяве волосся.

Була одягнена: футболку білого кольору, спортивні чорні штани, світле взуття, при собі мала рюкзак синього кольору.

Шановні громадяни! Якщо ви володієте будь-якою інформацією про місце перебування дівчини, просимо повідомити до відділення поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 2 за номером телефону 0 (97) 647 19 40 або на спецлінію «102».

ГУ Національної поліції в Одеській області