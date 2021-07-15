Поліція просить допомогти встановити місце перебування неповнолітньої жительки Уманщини (фото)

Поліцією Уманщини розшукується Попірайко Галина Юріївна, 2005 року народження.

30 червня дівчина пішла з дому та досі не повернулася, телефонувала батькам, та з 12 липня зв’язок з неповнолітньою втратився. Дівчина родом із села Вербувата Уманського району, проживала та навчалася в м. Умань.

Прикмети: вік 16 років, зріст близько 155 см, волосся темне по плечі, карі очі.

Була одягнена: чорні джинси, сірий светр, кросівки темно-коричневого кольору.

Дівчина може пересуватися по території інших областей, зокрема Київської. Мобільного телефону не має. Рідні хвилюються та просять допомоги небайдужих.

Якщо вам відомо місце знаходження дівчини, повідомте до поліції за телефоном +380 68 388 5315 або «102».

Сектор комунікації поліції Черкаської області