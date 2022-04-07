Поліція просить допомогти встановити місцезнаходження рівнян: батька та малолітнього сина (фото)

Працівники Рівненського районного управління поліції розшукують Буртника Валерія Івановича, 1968 р.н. та його сина Буртника Дениса, 2014 р.н.

Востаннє їх бачили у Рівному 28 лютого. За отриманою інформацією, можуть пересуватися на автомобілі «Toyota Avensis» червоного кольору. Наразі їхнє місце знаходження не відоме.

Відомо, що подружжя не проживає разом, але спільно виховують дітей. Під час останнього візиту чоловік поїхав із сином нібито до себе дому і після того зв’язок із ними обірвався.

Прикмети: чоловікові на вигляд 50-55 років, зріст приблизно 180-185 см, повної тілобудови, очі зелені, волосся коротке русяве, на голові — залисини.

Прикмети хлопчика: на вигляд 6-7 років, зріст приблизно 130-135 см, худорлявої тілобудови, волосся коротке світле.

Поліцейські звертаються до громадян: якщо вам відома будь-яка інформація про можливе місце знаходження розшукуваних, просимо повідомити до поліції за номером телефону 0680675568 або на спецілінію 102.

Відділ комунікації поліції Рівненської області