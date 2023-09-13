Поліція просить відгукнутися свідків смертельної ДТП (фото)

У рамках розслідування смертельної дорожньо-транспортної пригоди в Чернігівському районі поліція розшукує свідків та очевидців події.

6 вересня близько 20-ї години водій автомобіля «ВАЗ-21063», рухаючись по автодорозі Городня – Хоробичі – Ільмівка, не впорався з керуванням, з’їхав в кювет та перекинувся.

Внаслідок ДТП пасажир авто отримав тілесні ушкодження, від яких помер в лікарні.

Якщо вам що-небудь відомо про обставини інциденту, прохання телефонувати за номерами (0462)619-838 або (063)454-77-43.

Не залишайтеся байдужими!

ГУ Національної поліції в Чернігівській області