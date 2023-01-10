Поліція Прикарпаття просить допомогти встановити особу померлої жінки тіло якої було виявлено у річці Бистриця-Надвірнянська

Тіло громадянки було виявлено у річці Бистриця-Надвірнянська, що селі Вовчинець, Івано-Франківської територіальної громади.

10 січня близько 14 години у воді тіло жінки виявили місцеві жителі. На місце події виїхали рятувальники, слідчо-оперативна група та судово-медичний експерт. Про це йдеться в повідомленні прес-служби поліції Івано-Франківщини.

На вигляд жінці 55-60 років, середньої тілобудови, волосся коротке коричневе. Була одягнена у балонову куртку чорного кольору з капюшоном, светр в чорну – білу вертикальну полоску, штани чорного кольору, балонове взуття зелено-чорного кольору, шарф зеленого кольору, шапку чорного кольору з брошкою у вигляді квітки.При собі мала окуляри, рукавиці в’язані червоного кольору та ключі.

Просимо всіх, хто має будь-яку інформацію про особу загиблої жінки, телефонувати до поліції на спецлінію 102.