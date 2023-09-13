Поліція Прикарпаття встановлює місцеперебування 20-річного громадянина Фінляндії (фото)

Правоохоронці звертаються до небайдужих громадян та представників засобів масової інформації допомогти у пошуках Оксанен Расмус Яаарлі Йоонатан, 2003 року народження, громадянина Фінляндії.

Про зникнення чоловіка в поліцію повідомили волонтери з Фінляндії. До них за допомогою звернулись батьки розшукуваного.

За останньою інформацією, чоловік в телефонній розмові зі своєю дівчиною повідомив, що перебуває у Яремчі.

З 17 серпня розшукуваний не виходить на зв’язок з рідними. Хлопець може перебувати на території області.

Прикмети розшукуваного: зріст 192 см., худорлявої тілобудови, очі – зеленого кольору.

Чоловік носить окуляри та сережки.

️На пошуки безвісти зниклого орієнтовано поліцію Івано-Франківщини.

Якщо комусь відома будь-яка інформація, що допоможе в розшуку чоловіка прохання телефонувати на цілодобову лінію служби «102».

Сектор комунікації поліції Івано-Франківщини