Поліція Прикарпаття встановлює місцеперебування 20-річного громадянина Фінляндії (фото)
Правоохоронці звертаються до небайдужих громадян та представників засобів масової інформації допомогти у пошуках Оксанен Расмус Яаарлі Йоонатан, 2003 року народження, громадянина Фінляндії.
Про зникнення чоловіка в поліцію повідомили волонтери з Фінляндії. До них за допомогою звернулись батьки розшукуваного.
За останньою інформацією, чоловік в телефонній розмові зі своєю дівчиною повідомив, що перебуває у Яремчі.
З 17 серпня розшукуваний не виходить на зв’язок з рідними. Хлопець може перебувати на території області.
Прикмети розшукуваного: зріст 192 см., худорлявої тілобудови, очі – зеленого кольору.
Чоловік носить окуляри та сережки.
️На пошуки безвісти зниклого орієнтовано поліцію Івано-Франківщини.
Якщо комусь відома будь-яка інформація, що допоможе в розшуку чоловіка прохання телефонувати на цілодобову лінію служби «102».
Сектор комунікації поліції Івано-ФранківщиниTweet