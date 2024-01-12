Поліція Прикарпаття встановлює місцеперебування 27-річного громадянина Франції (фото)

Правоохоронці звертаються до небайдужих громадян та представників засобів масової інформації допомогти у пошуках Чарльз Мінарт (Charles Minart), 1996 року народження, громадянина Франції.

Про зникнення іноземця яремчанських поліцейських повідомила знайома родини розшукуваного. До неї за допомогою завернулись його батьки.

З січня розшукуваний перестав виходив на звʼязок. Відомо, що з 2 на 3 січня чоловік ночував в котеджі, що знаходиться у смт Ворохта. Опісля, чоловік планував здійснити підйом на гору Говерла та сходження горами у м. Рахів, Закарпатської області. Там він планував пробути два дні.

Прикмети розшукуваного: на вигляд близько 30 років, худорлявої тілобудови, волосся темне.

Був одягнений в куртку темно-синього кольору, високу темно-сіру шапку та гірські черевики.

Чоловік при собі мав гірський рюкзак.

На пошуки безвісти зниклого орієнтовано поліцію та рятувальників Івано-Франківщини.

Якщо комусь відома будь-яка інформація, що допоможе в розшуку чоловіка прохання телефонувати на цілодобову лінію служби 102, або до чергової частини яремчанської поліції 0 (68) 651 98 24.

Сектор комунікації поліції Івано-Франківщини