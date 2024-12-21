Поліція Прикарпаття встановлює місцеперебування малолітнього жителя Коломиї (фото)

Відділ ювенальної превенції розшукує 13-річного хлопця, який 20 грудня близько 15 години самовільно залишив помешкання та по даний час місцеперебування його невідоме.

Зниклий – Спаскін Віталій 2011 року народження, уродженець Донецької області, житель Коломиї.

Прикмети розшукуваного: зріст 160 см, середньої тілобудови, волосся русяве.

Одягнений в темно-зелену куртку, чорні спортивні штани з білою емблемою на лівому коліні, чорний батник з капюшоном, черевики темно-зеленого кольору.

Правоохоронці звертаються до громадян та представників медіа, які зможуть допомогти встановити місцеперебування Віталія Спаскіна або надати іншу корисну інформацію, просимо негайно телефонувати на лінію «102» або інформувати відділ ювенальної превенції УПД ГУНП в Івано-Франківській області за телефонами: +380 (97) 98 32 132, +380 (67) 497 17 87 та +380 (66) 98 97 515.

Сектор комунікації поліції Івано-Франківщини