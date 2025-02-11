Поліція Прикарпаття встановлює місцеперебування неповнолітньої мешканки Брошнів-Осадської територіальної громади (фото)

Відділ ювенальної превенції розшукує 16-річну дівчину, яка 7 лютого близько 18:00 вийшла із гуртожитку Брошнів-Осадського професійного лісопромислового ліцею та до цього часу не повернулась.

Зникла – Турчин Анастасія Романівна, 2008 року народження, жителька с. Креховичі, Брошнів-Осадської ТГ.

Прикмети розшукуваної: зріст близько 155 см, середньої тілобудови, волосся чорне, середньої довжини.

Одягнена у куртку чорного кольору з капюшоном, джинсові штани чорного кольору, чоботи темного кольору.

Правоохоронці звертаються до громадян та представників медіа, які зможуть допомогти встановити місцеперебування Анастасії Турчин або надати іншу корисну інформацію просимо негайно телефонувати на лінію «102» або інформувати відділ ювенальної превенції УПД ГУНП в Івано-Франківській області за телефонами: +380 (67) 497-17-87 та +380(66)98-97-515.

Сектор комунікаціїї поліції Івано-Франківщини