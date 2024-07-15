Поліція Прикарпаття встановлює місцезнаходження неповнолітнього мешканця Солотвинської селищної тергромади (фото)

Відділ ювенальної превенції розшукує неповнолітнього Медика Богдана Васильовича, який 14 липня близько 12:30 пішов гуляти та по даний час не повернувся.

️Зниклий – Медик Богдан Степанович, 2009 р.н., житель с.Кривець.

️Прикмети: зріст 176 см, середньої тілобудови, волосся темно-русе, має родимку на підборідді.

️Одягнутий: чорні шорти, коричнева футболка, чорні шльопанці.

Правоохоронці звертаються до громадян та представників ЗМІ, які можуть допомогти встановити місцезнаходження неповнолітнього Медика Богдана або надати іншу корисну інформацію, негайно телефонувати на лінію «102» або у відділ ювенальної превенції УПД ГУНП в Івано-Франківській області за телефонами: 0342 79-03-23, 097-98-32-132, 067-49-71-7 87, 067-336-27-75

Сектор комунікації поліції Івано-Франківщини