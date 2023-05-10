Поліція розшукала 12-річну дівчину, яка не повідомила батьків і поїхала до бабусі за 55 кілометрів від місця свого проживання

Ювенали відділення поліції у місті Перечин розшукали дівчинку, про зникнення якої заявили її батьки. Правоохоронці встановили, що замість іти до школи, дитина пішла на автобус та поїхала у село до бабусі за 55 кілометрів від місця свого проживання. Дитину повернули додому, її життю та здоров’ю нічого не загрожує

Вчора, 9 травня, в другій половині дня на лінію «102» надійшло повідомлення про зникнення 12-річної дівчинки з села Тур’я Пасіка. Налякані батьки повідомили працівників поліції, що їх дитина пішла до школи на навчання та зникла. На пошуки дівчинки у поліції одразу ж орієнтували ювенальних поліцейських, групи реагування патрульної поліції та інших правоохоронців.

За короткий час правоохоронці встановили, що того дня дитина до школи так і не з’явилася, натомість дівчинка пішла на вокзал, купила квиток до села Ратовці та проїхала 55 кілометрів в село, де проживає її бабуся. Саме там працівники поліції і знайшли дівчинку. Вона пояснила, що просто хотіла провідати свою бабусю і планувала повернутися раніше, щоб батьки не хвилювалися.

Працівники поліції провели роз’яснювальну роботу з дитиною, бабусею та батьками. Вони пояснили, що подібні подорожі в такому юному віці несуть велику небезпеку. Також правоохоронці наголосили, що в подібній ситуації слід було негайно інформувати батьків про місцезнаходження дівчинки.

Ювенальна поліція Закарпаття вкотре наголошує, що діти завжди повинні перебувати під наглядом дорослих, щоб залишатися у безпеці. Нагадуємо, в разі зникнення неповнолітніх, невідкладно інформуйте про це поліцію за номером «102».

Відділ комунікації поліції Закарпатської області