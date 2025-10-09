Поліція розшукала батька з родини, що трагічно загинула у водоймі на Полтавщині

Тіло чоловіка поліцейські знайшли близько 12-ї години 9 жовтня у річці Ворсклі неподалік села Старі Санжари на відстані близько 50 метрів від місця трагедії. Про це повідомив начальник поліції Полтавщини Євген Рогачов.

Генерал поліції зазначив, що до пошукових заходів, які тривали майже 7 діб, залучалися понад 100 поліцейських територіальних підрозділів Полтавського районного управління, оперативники та слідчі обласного апарату, кінологи зі службовими собаками, рятувальники, водолази та небайдужі громадяни. Також використовувалися технічні засоби, в тому числі квадрокоптери.

Наразі для встановлення причини смерті чоловіка призначено судово-медичну експертизу. Слідчі дії тривають.

Нагадаємо, що безвісти зниклих жінку та дитину поліція Полтавщини виявила у водоймі без ознак життя.

Відділ комунікації поліції Полтавщини