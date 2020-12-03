Поліція розшукує 14-річного прикарпатця, який пішов до сусіда і зник (фото)

Поліціянти Івано-Франківщини розшукують 14-річного мешканця Тисмениччини.

Правоохоронці оголосили у розшук Сеника Назара Вікторовича, 2006 року народження, мешканця села Загвіздя, що у Тисменицькому районі, інформує “Галка” з посиланням на поліцію Івано-Франківської області.

Хлопець 2 грудня близько 16:30 пішов з дому до сусіда і по цей час його місце перебування невідоме. Його прикмети: зріст 165 см, волосся темно-русяве коротке, очі голубі. Був одягнутий у спортивні штани з червоними полосами, куртку темно-зеленого кольору, шапку чорного кольору, зимові черевики чорного кольору.

Якщо Ви володієте будь-якою інформацією, яка може сприяти встановленню місця знаходження неповнолітнього Сеника Назара Вікторовича, просимо негайно повідомити до Тисменицького відділу поліції за тел: 099 0503597 або у відділ ювенальної превенції УПД ГУНП в Івано-Франківській області за телефонами: (0342) 79-03-23, 0980155424.

Правоохоронці докладають максимум зусиль, щоб розшукати неповнолітнього і повернути додому.